Concert Anthony Laguerre Musée de la Batterie Senones dimanche 19 octobre 2025.

Concert Anthony Laguerre

Musée de la Batterie 8 rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 19:00:00

fin : 2025-10-19 22:00:00

2025-10-19

Batteur émérite de Nancy, explorateur sonore et électron libre officiant en solo ou dans de multiples formations,

nous promet un moment pleins de surprises.Tout public

Musée de la Batterie 8 rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu

English :

Drummer emeritus from Nancy, sound explorer and free electron officiating solo or in multiple formations,

promises us a moment full of surprises.

German :

Ein verdienter Schlagzeuger aus Nancy, Klangforscher und Freigeist, der sowohl solo als auch in verschiedenen Formationen auftritt,

verspricht uns einen Moment voller Überraschungen.

Italiano :

Batterista emerito di Nancy, esploratore di suoni ed elettrone libero che officia da solo o in formazioni multiple,

ci promette un momento pieno di sorprese.

Espanol :

Baterista emérito de Nancy, explorador sonoro y electrón libre que oficia en solitario o en formaciones múltiples,

nos promete un momento lleno de sorpresas.

