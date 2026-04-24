Concert Antoine Bellanger Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette
Concert Antoine Bellanger Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette samedi 11 juillet 2026.
Arette
Concert Antoine Bellanger
Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Les concerts d’Antoine Bellanger convoquent autant la performance, la chanson, le théâtre que l’installation sonore. Armé d’un simple synthé-sampler, de k7 et magnétophones, il nous partage ses ritournelles entêtantes, nous parle et nous émeut. Un concert de musique expérimentale poético naturaliste. Une expérience différente à ne pas rater
Buvette et restauration sur place à la guinguette Le Bus.
Si mauvais temps concert à l’intérieur. .
Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25 picnictierslieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Antoine Bellanger Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Culture et vous en Haut-Béarn Le rendez-vous des histoires du mercredi CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette 29 avril 2026
- N°18 Le chemin de la transhumance Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- N°10 Barétous Crêtes d’Issor Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- De La Pierre Saint-Martin à Lescun Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°40 Le Virgou à Arette Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026