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Concert Antoine Bellanger Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Concert Antoine Bellanger Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Concert Antoine Bellanger Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Espace Pic Nic, guinguette Le Bus

Adresse : 15 rue d'Escamet

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arette

Concert Antoine Bellanger

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Les concerts d’Antoine Bellanger convoquent autant la performance, la chanson, le théâtre que l’installation sonore. Armé d’un simple synthé-sampler, de k7 et magnétophones, il nous partage ses ritournelles entêtantes, nous parle et nous émeut. Un concert de musique expérimentale poético naturaliste. Une expérience différente à ne pas rater
Buvette et restauration sur place à la guinguette Le Bus.
Si mauvais temps concert à l’intérieur.   .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25  picnictierslieu@gmail.com

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English :

L’événement Concert Antoine Bellanger Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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