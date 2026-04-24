Concert Antoine Bellanger Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Arette

Concert Antoine Bellanger

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Les concerts d’Antoine Bellanger convoquent autant la performance, la chanson, le théâtre que l’installation sonore. Armé d’un simple synthé-sampler, de k7 et magnétophones, il nous partage ses ritournelles entêtantes, nous parle et nous émeut. Un concert de musique expérimentale poético naturaliste. Une expérience différente à ne pas rater

Buvette et restauration sur place à la guinguette Le Bus.

Si mauvais temps concert à l’intérieur. .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25 picnictierslieu@gmail.com

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English :

L’événement Concert Antoine Bellanger Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn