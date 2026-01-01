Concert Antoine HERVIER Trio ft Géraldine LAURENT Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Concert Antoine HERVIER Trio ft Géraldine LAURENT

Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 20:30:00

2026-01-17

Antoine Hervier Trio feat. Géraldine Laurent



Trio de choc pour une saxophoniste de renom à Mornac sur Seudre.

Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

English :

Antoine Hervier Trio feat. Géraldine Laurent



A powerful trio for a renowned saxophonist in Mornac sur Seudre.

