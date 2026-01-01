Concert Antoine HERVIER Trio ft Géraldine LAURENT Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre
Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 20:30:00
2026-01-17
Antoine Hervier Trio feat. Géraldine Laurent
Trio de choc pour une saxophoniste de renom à Mornac sur Seudre.
Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
English :
Antoine Hervier Trio feat. Géraldine Laurent
A powerful trio for a renowned saxophonist in Mornac sur Seudre.
