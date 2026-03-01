Concert Antoine Rudi Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Concert Antoine Rudi

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14

Entre mélodies lumineuses et textes à fleur de peau, il explore les émotions du quotidien l’amour, le doute, la quête de sens et l’élan de liberté. Influencé par la nouvelle scène française tout en gardant une identité forte. Chaque chanson est pensée comme un voyage intime. Une pop française vibrante, sensible et incarnée. .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

