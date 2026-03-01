Concert Antoine Rudi Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Concert Antoine Rudi Tiers Lieu Le 5 Audincourt samedi 14 mars 2026.
Concert Antoine Rudi
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 20:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Entre mélodies lumineuses et textes à fleur de peau, il explore les émotions du quotidien l’amour, le doute, la quête de sens et l’élan de liberté. Influencé par la nouvelle scène française tout en gardant une identité forte. Chaque chanson est pensée comme un voyage intime. Une pop française vibrante, sensible et incarnée. .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
