Concert – Anw Be Yonbolo feat. la Team Rap de La Grande Mêlée Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 15 octobre 2025.

La compagnie Nuit Cheloue invite Anw Be Yonbolo (“on est ensemble”), le duo formé par la griotte malienne Nainy Diabaté et la pianiste Eve Risser, à venir jouer sur le parvis de la Médiathèque, en featuring sur quelques morceaux avec les jeunes rappeurs et rappeuses de Place des Fêtes qui participent à la Team Rap de La Grande Mêlée. Une soirée où se rencontrent musique africaine, musique improvisée, griotisme et rap de quartier. On pourra aussi manger ce qu’auront concocté les mamans africaines de Place des Fêtes.

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la salle d’animation de la Médiathèque.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/