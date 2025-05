Concert – Guinguette Anzême, 7 juin 2025 07:00, Anzême.

Concert Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse

Début : 2025-06-07

fin : 2025-07-04

2025-06-07

2025-06-21

2025-07-04

2025-07-26

2025-08-01

2025-08-02

2025-08-16

2025-08-30

2025-09-06

La Guinguette vous propose des soirées concerts tout l’été.

Au programme Bleu Shinobi (pop), Les Ondes Creuses (100%vinyles), Amande, Aliss (électro acoustique et Bugz (DJ Set), Boonie (folk), Joggo (indie Folk), Mai et Kassler (électro pop), Kalyca (soul pop groove), The Gommettes (reprise variétés pop rock ) et Laurence Lavaud (reprises variétés) .

Guinguette 2 place de l’église

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 82 20 11 asso.lagrappe@gmail.com

