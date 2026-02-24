CONCERT AOUDE ET ALWAN JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT AOUDE ET ALWAN JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Participation libre

Début : 2026-03-08 18:00:00

L’Association Expo Créateurs vous propose un concert acoustique entre musique Françaises

et Orientales à l’occasion de la journée des droits des Femmes, dimanche 08 mars à 18h, à la Salle Claude Nougaro du Foyer Rural.

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 09 84 69 81 expocreateurs66@gmail.com

English :

The Expo Créateurs Association presents an acoustic concert of French and Oriental music

on the occasion of Women’s Rights Day, Sunday March 08 at 6pm, at the Salle Claude Nougaro of the Foyer Rural.

Free admission

