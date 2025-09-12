Concert Apache La Singerie Le Havre

Concert Apache La Singerie Le Havre vendredi 12 septembre 2025.

Concert Apache

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

L’été indien revient en force avec le groupe Apache !

Ses quatre membres, Serge Harris, Xavier Welch, Cyril Marvin et Olivier Bennett, se sont réunis pour explorer le merveilleux répertoire des Shadows, tout en s’autorisant quelques incartades vers les contrées voisines où résonnent réverbes profondes, délais indomptables et suaves vibratos !

Au final, un set en forme de BO, d’une période où les instrumentaux pouvaient prétendre à la première place des charts mondiaux ? .

