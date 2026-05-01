Concert APE-ROC Sideville
Concert APE-ROC Sideville samedi 9 mai 2026.
Sideville
Concert APE-ROC
Sideville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 21:30:00
Date(s) :
2026-05-09
L’APE organise un apéro concert gratuit. Il sera animé par le groupe local de Sideville: RAG’N.
L’équipe propose une restauration sur place et buvette. .
Sideville 50690 Manche Normandie +33 6 16 89 19 48 aperpisth@gmail.com
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English : Concert APE-ROC
L’événement Concert APE-ROC Sideville a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cotentin La Hague