Sideville

Concert APE-ROC

Sideville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

L’APE organise un apéro concert gratuit. Il sera animé par le groupe local de Sideville: RAG’N.

L’équipe propose une restauration sur place et buvette. .

Sideville 50690 Manche Normandie +33 6 16 89 19 48 aperpisth@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert APE-ROC

L’événement Concert APE-ROC Sideville a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cotentin La Hague