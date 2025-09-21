Concert – apéritif dans une église romane fortifiée du XIIe siècle Église Sainte-Croix Lorry-Mardigny

Concert – apéritif dans une église romane fortifiée du XIIe siècle Église Sainte-Croix Lorry-Mardigny dimanche 21 septembre 2025.

Concert – apéritif dans une église romane fortifiée du XIIe siècle Dimanche 21 septembre, 17h30 Église Sainte-Croix Moselle

Participation libre, au chapeau. Boissons alcoolisées payantes.

Profitez d’un concert – apéritif du Duo Rescordis : Kenul Amirova à la harpe et Mary-Lee Jacquier, soprano, pour un moment musical dans une ambiance intime, invitant à un voyage onirique à travers les styles et les époques, un mélange de traditions puisées autour du monde et de créations originales.

Écoutez l’album : Reflets d’en haut sur Bandcamp.

L'église de Lorry-Mardigny est une église romane des XIIe et XIIIe siècles, pour ses parties les plus anciennes. Elle a été fortifiée aux XIVe et XVIe siècles, puis remaniée au XIXe siècle.

Les trois nefs correspondent chacune à une époque différente, et la tour carrée date du XIIe siècle. Des éléments défensifs sont visibles : canonnières, fenêtres de guet. Les peintures murales datent du début du XXe siècle et l’orgue, classé, date de 1910.

L’église Sainte-Croix est classée au titre des Monuments historiques depuis 1889. Parking derrière l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

© AM Dufour