Concert Apéritif Salle des Fêtes Dolus-d’Oléron dimanche 1 mars 2026.
Salle des Fêtes Place Simone Weil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 11:30:00
fin : 2026-03-01 12:30:00
2026-03-01
L’orchestre de Saint-André de Cubzac et la Philharmonique Oléronaise se réunissent pour donner à Dolus un concert-apéritif
Salle des Fêtes Place Simone Weil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86 philharmonie.oleronaise@gmail.com
English :
The Saint-André de Cubzac orchestra and the Philharmonique Oléronaise join forces for an aperitif concert in Dolus
