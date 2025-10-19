Concert apéritif Pornic Classic: lauréats concours Kowalski Pornic
Esapce culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-10-19 11:00:00
2025-10-19
Pour sa 14 ème édition, le festival Pornic Classic vous donne rendez-vous pour un programme accessible à tous, riche en émotions musicales.
Un concert apéritif donné par les lauréats du concours Kowalski:
Mirai SUMINO
12 variations k’500 Mozart
Valse noble et sentimentale de Ravel
Georgii KRIZHNENKO
K.szymanowki « Masques » op.34
S. Rachmaninov Sonata n°2 op.36
Esapce culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
English :
For its 14th edition, the Pornic Classic festival offers a program accessible to all, rich in musical emotion.
German :
Ausgabe des Festivals Pornic Classic erwartet Sie ein Programm, das für alle zugänglich und reich an musikalischen Emotionen ist.
Italiano :
Per la sua 14ª edizione, il festival Pornic Classic propone un programma accessibile a tutti, ricco di emozioni musicali.
Espanol :
En su 14ª edición, el festival Pornic Classic propone un programa accesible a todos, rico en emoción musical.
