Concert apéritif Pornic Classic: lauréats concours Kowalski Pornic

Concert apéritif Pornic Classic: lauréats concours Kowalski Pornic dimanche 19 octobre 2025.

Concert apéritif Pornic Classic: lauréats concours Kowalski

Esapce culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Pour sa 14 ème édition, le festival Pornic Classic vous donne rendez-vous pour un programme accessible à tous, riche en émotions musicales.

Un concert apéritif donné par les lauréats du concours Kowalski:

Mirai SUMINO

12 variations k’500 Mozart

Valse noble et sentimentale de Ravel

Georgii KRIZHNENKO

K.szymanowki « Masques » op.34

S. Rachmaninov Sonata n°2 op.36

.

Esapce culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

English :

For its 14th edition, the Pornic Classic festival offers a program accessible to all, rich in musical emotion.

German :

Ausgabe des Festivals Pornic Classic erwartet Sie ein Programm, das für alle zugänglich und reich an musikalischen Emotionen ist.

Italiano :

Per la sua 14ª edizione, il festival Pornic Classic propone un programma accessibile a tutti, ricco di emozioni musicali.

Espanol :

En su 14ª edición, el festival Pornic Classic propone un programa accesible a todos, rico en emoción musical.

L’événement Concert apéritif Pornic Classic: lauréats concours Kowalski Pornic a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic