Concert Apéro AMAVOX Yutz

Le groupe vocal AMAVOX revient cette saison pour enflammer la scène de la MJC avec son énergie communicative et son répertoire pop & rock éclectique.

Un apéro-concert chaleureux, où les harmonies vocales, la bonne humeur et des reprises revisitées avec originalité vous feront voyager et traverser les décennies !

Venez profiter de ce spectacle autour d’une planche de charcuterie installez-vous confortablement, partagez un moment convivial entre amis ou en famille, et laissez-vous porter par la musique tout en savourant de délicieux produits gourmands.

Information et réservation à l’accueil de la MJC ou par téléphone

Une soirée où le plaisir des oreilles rencontre celui des papilles… tous les ingrédients sont réunis pour passer un moment inoubliable !Tout public

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

Vocal group AMAVOX returns this season to set the MJC stage alight with their infectious energy and eclectic pop & rock repertoire.

A warm aperitif-concert, where vocal harmonies, good humor and covers revisited with originality will take you on a journey through the decades!

Come and enjoy the show over a charcuterie board: make yourself comfortable, share a convivial moment with friends or family, and let yourself be carried away by the music while savoring delicious gourmet products.

Information and reservations at the MJC reception desk or by telephone

An evening where the pleasures of the ears meet those of the taste buds? all the ingredients for an unforgettable evening!

