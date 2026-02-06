Concert apéro au Moulin de Brennes

Le Moulin Brennes Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Tout public

Mariage du souffle et des cordes avec

Francis Jauvain et Ludovic Grassot

Répertoire Bach-Piazzolla-Assad Gnatalli Jauvain…

À l’issue du concert, moment convivial partagé Gaufres et croques monsieur , si vous le souhaitez

Réservez votre table ! .

Le Moulin Brennes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 18 09 23 lemoulinberton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes a été mis à jour le 2026-02-03 par Antenne du Pays de Langres