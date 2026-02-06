Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes

Concert apéro au Moulin de Brennes

Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes vendredi 13 février 2026.

Concert apéro au Moulin de Brennes

Le Moulin Brennes Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Tout public
Mariage du souffle et des cordes avec
Francis Jauvain et Ludovic Grassot
Répertoire Bach-Piazzolla-Assad Gnatalli Jauvain…
À l’issue du concert, moment convivial partagé Gaufres et croques monsieur , si vous le souhaitez
Réservez votre table !   .

Le Moulin Brennes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 18 09 23  lemoulinberton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes a été mis à jour le 2026-02-03 par Antenne du Pays de Langres