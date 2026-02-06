Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes
Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes vendredi 13 février 2026.
Concert apéro au Moulin de Brennes
Le Moulin Brennes Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Tout public
Mariage du souffle et des cordes avec
Francis Jauvain et Ludovic Grassot
Répertoire Bach-Piazzolla-Assad Gnatalli Jauvain…
À l’issue du concert, moment convivial partagé Gaufres et croques monsieur , si vous le souhaitez
Réservez votre table ! .
Le Moulin Brennes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 18 09 23 lemoulinberton@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert apéro au Moulin de Brennes Brennes a été mis à jour le 2026-02-03 par Antenne du Pays de Langres