Informations pratiques

Norrey-en-Auge

Concert apéro au musée Chez Marcel

1 Rue du Mesnil Norrey-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert apéro au musée Chez Marcel

Les 1 an du musée c’est le 19 septembre !!!

Et oui 1 an déjà… Ça passe si vite !!

Alors pour fêter ça on vous propose un concert de Gus à 18h30 Chez Marcel

1h30 de concert, entre composition personnelle et reprise de chansons françaises, venez applaudir Gus un p’tit gars du coin !

Lieu 1 rue le Mesnil 14620 Norrey en auge .

1 Rue du Mesnil Norrey-en-Auge 14620 Calvados Normandie +33 7 88 75 80 41

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English : Concert apéro au musée Chez Marcel

Aperitif concert at the “Chez Marcel” museum

L’événement Concert apéro au musée Chez Marcel Norrey-en-Auge a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Falaise Suisse Normande