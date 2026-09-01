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Concert apéro au musée Chez Marcel Norrey-en-Auge

samedi 19 septembre 2026 · Norrey-en-Auge

Concert apéro au musée Chez Marcel Norrey-en-Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
1 Rue du Mesnil
Ville
14620 Norrey-en-Auge
Département
Calvados
Tarif

Norrey-en-Auge

Concert apéro au musée Chez Marcel

1 Rue du Mesnil Norrey-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Concert apéro au musée Chez Marcel
Les 1 an du musée c’est le 19 septembre !!!
Et oui 1 an déjà… Ça passe si vite !!
Alors pour fêter ça on vous propose un concert de Gus à 18h30 Chez Marcel

1h30 de concert, entre composition personnelle et reprise de chansons françaises, venez applaudir Gus un p’tit gars du coin !
Lieu 1 rue le Mesnil 14620 Norrey en auge   .

1 Rue du Mesnil Norrey-en-Auge 14620 Calvados Normandie +33 7 88 75 80 41 

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English : Concert apéro au musée Chez Marcel

Aperitif concert at the “Chez Marcel” museum

L’événement Concert apéro au musée Chez Marcel Norrey-en-Auge a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Falaise Suisse Normande

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