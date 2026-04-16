Bresdon

Concert apéro

Salle des Fêtes Bresdon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert apéro avec piste de danse pour les tanguero.a.x.s, suivi d’un cours de tango et pratique.

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Salle des Fêtes Bresdon 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 09 50 80 asso.sinefine@gmail.com

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English :

A cocktail concert with a dance floor for tango dancers, followed by a tango class and a practice session.

L’événement Concert apéro Bresdon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge