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Concert apéro Bresdon

Concert apéro Bresdon samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 17490 Bresdon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 10 10 Gratuit

Bresdon

Concert apéro

Salle des Fêtes Bresdon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert apéro avec piste de danse pour les tanguero.a.x.s, suivi d’un cours de tango et pratique.
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Salle des Fêtes Bresdon 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 09 50 80  asso.sinefine@gmail.com

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English :

A cocktail concert with a dance floor for tango dancers, followed by a tango class and a practice session.

L’événement Concert apéro Bresdon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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