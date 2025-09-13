Concert Apéro Mix By Sudocue House Happy Dock Le Havre

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Des beats House endiablés, une ambiance survoltée et des moments mémorables vous attendent. Ne manquez pas l’occasion de danser toute la nuit avec nous ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Apéro Mix By Sudocue House

