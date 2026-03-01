Concert Apé’Rock à la ferme Philippe Krust

30 rue de Belfort Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Un concert rock festif avec Apé’Rock, idéal pour chanter, danser et profiter d’un moment convivial.

Reprises rock, pop-rock et hard-rock interprétées par Apé’Rock dans une ambiance festive et conviviale, invitant le public à chanter et danser. .

30 rue de Belfort Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 12 20 70

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English :

A festive rock concert with Apé’Rock, ideal for singing, dancing and enjoying a convivial moment.

L’événement Concert Apé’Rock à la ferme Philippe Krust Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay