Concert Apé’Rock à la ferme Philippe Krust Aspach-le-Bas
Concert Apé’Rock à la ferme Philippe Krust Aspach-le-Bas vendredi 27 mars 2026.
Concert Apé’Rock à la ferme Philippe Krust
30 rue de Belfort Aspach-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 21:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Un concert rock festif avec Apé’Rock, idéal pour chanter, danser et profiter d’un moment convivial.
Reprises rock, pop-rock et hard-rock interprétées par Apé’Rock dans une ambiance festive et conviviale, invitant le public à chanter et danser. .
30 rue de Belfort Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 12 20 70
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English :
A festive rock concert with Apé’Rock, ideal for singing, dancing and enjoying a convivial moment.
L’événement Concert Apé’Rock à la ferme Philippe Krust Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay