Concert Appassionato Charleval

Le Forum des Arts a le plaisir de vous convier à son prochain concert classique de MUSIQUE DE CHAMBRE, proposé par les musiciens d’APPASSIONATO.

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2025 à 18H00, SALLE CHARLES IX à CHARLEVAL.

Appassionato est une association créée en 2000 pour permettre aux musiciens amateurs de la région Normandie de se réunir pour jouer ensemble et se produire en concert. Chaque année des musiciens venus de la Seine Maritime et de l’Eure étoffent de leur talent les nombreux concerts de qualité proposés sur tout le territoire, afin de sensibiliser un public de plus en plus large à la musique classique et à la musique de chambre.

Samedi 29 novembre, 18h00, Salle Charles IX à Charleval

Participation libre au chapeau

Renseignements au 06 14 22 50 10 .

