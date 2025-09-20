Concert Appassionato Muntzenheim

Concert Appassionato Muntzenheim dimanche 8 mars 2026.

Concert Appassionato

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Un voyage intérieur, Appassionato , en costumes, mis en espace et en lumières, soutenu par de superbes vidéos projections de grands maîtres de la peinture et de merveilleux textes poétiques !

Concert mis en espace par le Chœur lyrique d’Alsace.

Chœur Lyrique d’Alsace

Piano Estelle Gerthoffert

Direction Musicale et Artistique et Ténor lyrique Eric Vivion

A travers la magie des œuvres de Mozart (Idomeneo), de Verdi (Nabucco, I Lombardi, Il Trovatore, Aïda…), de Rossini (Moïse, G. Tell), Donizetti (La Favorita), de Puccini (Tosca, Turandot), de Mendelssohn (Ein Sommernachtstraum), de jeunes et bouleversants compositeurs américains tels Hagenberg, Forrest, Gjeilo… l’émotion surgit !

Puissance des sentiments et de la musique ! L’itinéraire d’une quête colorée de poésie, de tendresse et de passion !

Un concert à ne pas manquer, intensément lyrique et émouvant ! .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

An inner journey, « Appassionato », in costumes, space and lighting, supported by superb video projections of the great masters of painting and wonderful poetic texts!

German :

Eine innere Reise, « Appassionato », in Kostümen, in Raum und Licht gesetzt, unterstützt von großartigen Videoprojektionen von großen Meistern der Malerei und wunderbaren poetischen Texten!

Italiano :

Appassionato » è un viaggio nell’interiorità, con costumi, spazio e luci, supportati da superbe proiezioni video dei grandi maestri della pittura e da meravigliosi testi poetici!

Espanol :

Appassionato » es un viaje al interior de uno mismo, con vestuario, espacio e iluminación, ¡apoyado por magníficas proyecciones de vídeo de los grandes maestros de la pintura y maravillosos textos poéticos!

