Concert Appassionato Muntzenheim
Concert Appassionato Muntzenheim dimanche 8 mars 2026.
Concert Appassionato
24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Un voyage intérieur, Appassionato , en costumes, mis en espace et en lumières, soutenu par de superbes vidéos projections de grands maîtres de la peinture et de merveilleux textes poétiques !
Concert mis en espace par le Chœur lyrique d’Alsace.
Chœur Lyrique d’Alsace
Piano Estelle Gerthoffert
Direction Musicale et Artistique et Ténor lyrique Eric Vivion
A travers la magie des œuvres de Mozart (Idomeneo), de Verdi (Nabucco, I Lombardi, Il Trovatore, Aïda…), de Rossini (Moïse, G. Tell), Donizetti (La Favorita), de Puccini (Tosca, Turandot), de Mendelssohn (Ein Sommernachtstraum), de jeunes et bouleversants compositeurs américains tels Hagenberg, Forrest, Gjeilo… l’émotion surgit !
Puissance des sentiments et de la musique ! L’itinéraire d’une quête colorée de poésie, de tendresse et de passion !
Un concert à ne pas manquer, intensément lyrique et émouvant ! .
24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr
English :
An inner journey, « Appassionato », in costumes, space and lighting, supported by superb video projections of the great masters of painting and wonderful poetic texts!
German :
Eine innere Reise, « Appassionato », in Kostümen, in Raum und Licht gesetzt, unterstützt von großartigen Videoprojektionen von großen Meistern der Malerei und wunderbaren poetischen Texten!
Italiano :
Appassionato » è un viaggio nell’interiorità, con costumi, spazio e luci, supportati da superbe proiezioni video dei grandi maestri della pittura e da meravigliosi testi poetici!
Espanol :
Appassionato » es un viaje al interior de uno mismo, con vestuario, espacio e iluminación, ¡apoyado por magníficas proyecciones de vídeo de los grandes maestros de la pintura y maravillosos textos poéticos!
