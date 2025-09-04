Concert Appâts de Louve Turckheim

Concert Appâts de Louve

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17 20:30:00

2026-01-17

Les louves chantent leur vie de femme à travers des compositions des deux chanteuses guitaristes Sandra et Stéphanie, qui composent chacune avec la langue qui l'inspire, en français ou en espagnol.

Appât de Louves, ce sont quatre musiciennes qui tissent sur scène, des chansons à penser et à danser !

Les louves chantent leur vie de femme, à travers des compositions des deux chanteuses guitaristes Sandra et Stéphanie, qui composent chacune avec la langue qui l’inspire, en français ou en espagnol. Pauline à l’accordéon et Agnès aux percussions, portent les morceaux, font vibrer les accords et souvent guincher les publics.

Les louves vous invitent à les suivre dans le flot de leurs ballades ensorcelées. .

rue de l'Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est

English :

Les louves sing of their lives as women, with compositions by the two singer-guitarists Sandra and Stéphanie, each of whom composes in the language that inspires her, in French or Spanish.

German :

Die Wölfinnen besingen ihr Leben als Frauen durch die Kompositionen der beiden Gitarrensängerinnen Sandra und Stéphanie, die jeweils mit der Sprache komponieren, die sie inspiriert, auf Französisch oder Spanisch.

Italiano :

Les louves cantano la loro vita di donne attraverso le composizioni di due chitarriste, Sandra e Stéphanie, ognuna delle quali compone nella lingua che la ispira, in francese o in spagnolo.

Espanol :

Les louves cantan su vida de mujeres a través de las composiciones de dos guitarristas, Sandra y Stéphanie, cada una de las cuales compone en la lengua que le inspira, en francés o en español.

