Concert : Appel Gospel Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt

Concert : Appel Gospel Dimanche 21 septembre, 17h00 Abbaye Saint-Vigor Manche

Durée 1h30, participation libre.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

En clôture des Journées européennes du patrimoine, les Amis de l’Abbaye sont ravis de retrouver le choeur APPEL GOSPEL dirigé par Frances HOOK pour un concert exceptionnel.

APPEL GOSPEL à l’Abbaye Saint-Vigor, le 13 mai 2023.

Abbaye Saint-Vigor Rue des Sangles, 50680 Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie 02 33 57 34 63 Fondée en 1032 par Robert le Magnifique, duc de Normandie, l'Abbaye Saint-Vigor est l'une des plus anciennes abbayes normandes.

Véritable joyau de l’architecture romane normande, son abside, percée de quinze fenêtres sur trois niveaux d’élévation, est un exemple unique.

L’Abbaye est ouverte à la visite d’avril à fin octobre.

Toute l’année pour les groupes sur réservation, à partir de dix personnes. Parking à proximité, Parc de sculptures aux abords de l’étang aux Moines.

Journées européennes du patrimoine 2025

c. Appel Gospel