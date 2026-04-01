Concert Appel Gospel Eglise Tourville-sur-Sienne

Tourville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel

Eglise 199 Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Concert de gospel entrée libre. .

Eglise 199 Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Appel Gospel

L’événement Concert Appel Gospel Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-02-26 par Coutances Tourisme