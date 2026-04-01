Concert Appel Gospel Eglise Tourville-sur-Sienne
Concert Appel Gospel Eglise Tourville-sur-Sienne dimanche 12 avril 2026.
Tourville-sur-Sienne
Concert Appel Gospel
Eglise 199 Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Concert de gospel entrée libre. .
Eglise 199 Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie
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English : Concert Appel Gospel
L’événement Concert Appel Gospel Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-02-26 par Coutances Tourisme
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