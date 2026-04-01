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Concert Appel Gospel Eglise Tourville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel Eglise Tourville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel Eglise Tourville-sur-Sienne dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 199 Rue de l'Église

Ville : 50200 Tourville-sur-Sienne

Département : Manche

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Tourville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel

Eglise 199 Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Concert de gospel entrée libre.   .

Eglise 199 Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie  

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English : Concert Appel Gospel

L’événement Concert Appel Gospel Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-02-26 par Coutances Tourisme

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