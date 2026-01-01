Concert Aptère Le Cause Toujours Valence

Concert Aptère

Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 20:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Pour débuter cette année 2026, le Cause Toujours vous propose d’embarquer pour un premier voyage sonore à la croisée des chemins avec le duo Aptère ce jeudi 29 janvier à 20h !

.

Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 lecausetoujours@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To kick off 2026, Cause Toujours invites you to embark on a sonic journey to the crossroads with the Aptère duo this Thursday, January 29 at 8pm!

L’événement Concert Aptère Valence a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme