Concert Araëlle Courcelles
Concert Araëlle Courcelles lundi 6 juillet 2026.
Courcelles
Concert Araëlle
8 rue de l’église Courcelles Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:00:00
fin : 2026-07-06 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Ces chanteuses-musiciennes au travers de leurs chants et instruments vous transportent hors du temps avec des compositions originales ou des titres traditionnels celtiques dans le cadre de l’église de Courcelles.
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8 rue de l’église Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 81 26 amicale.de.courcelles@gmail.com
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English :
Through their singing and music, these singer-musicians will transport you to another time with original compositions and traditional Celtic tunes, set against the backdrop of Courcelles Church.
L’événement Concert Araëlle Courcelles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge