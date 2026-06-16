Courcelles

Concert Araëlle

8 rue de l’église Courcelles Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:00:00

fin : 2026-07-06 21:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Ces chanteuses-musiciennes au travers de leurs chants et instruments vous transportent hors du temps avec des compositions originales ou des titres traditionnels celtiques dans le cadre de l’église de Courcelles.

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8 rue de l’église Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 81 26 amicale.de.courcelles@gmail.com

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English :

Through their singing and music, these singer-musicians will transport you to another time with original compositions and traditional Celtic tunes, set against the backdrop of Courcelles Church.

L’événement Concert Araëlle Courcelles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge