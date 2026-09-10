Informations pratiques

Merville

CONCERT ARAËLLE

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

L’espace Arpège accueille le concert d’Araëlle …

En partenariat avec la médiathèque Au Fil des Mots de Merville et la médiathèque départementale, découvrez ce duo harpe et guitare qui vous feront voyager hors du temps par leur chant et leur musique. Des chants celtiques et médiévaux, mais aussi des musiques de film, pour un instant suspendu.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes à 19h30. .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

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English :

The Arpège venue is hosting Arabelle’s concert…

L’événement CONCERT ARAËLLE Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE