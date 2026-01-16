Concert Araponga Place Docteur Guyader Saint-Renan

Concert Araponga

Place Docteur Guyader L’amphi, l’espace culturel Saint-Renan Finistère

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-15

La formation belge Araponga est le nouveau phénomène coloré qui propose une vision décalée de la musique sud-américaine et plus précisément du répertoire de la grande diva aux quatre octaves Yma Sumac avec ici un chant lyrique puissant et endiablé qui, s’accompagne d’une musique festive pleine de couleurs et de fraîcheur. Arrivant sur scène affublés de maquillages brillants mais aussi pour certains de plumes sur la tête, les musiciens dont une fabuleuse section de cuivres donnent d’emblée le ton de ce concert mais attendez la suite car, voici viens la chanteuse lyrique Adélaïde nous présentant une robe toute droite venue des années 50 (et même avant, on repart dans les années 20) avec pour parachever sa tenue le boa à plumes et la plume dans les cheveux ! Le décor est planté, il est temps pour nous d’embarquer vers l’Amérique du Sud et la forêt péruvienne, pour un voyage chaloupé à travers une musique attrayante où le Mambo est omniprésent, rehaussé ici, par un chant lyrique percutant, offert par une artiste des plus démonstratives n’hésitant pas à rire à pleine voix. .

Place Docteur Guyader L’amphi, l’espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 07 37 92 67

