Concert Arash Sarkechik Bazaari Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure

Concert Arash Sarkechik Bazaari Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure vendredi 3 octobre 2025.

Concert Arash Sarkechik Bazaari

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Avec son nouveau projet BAZAARI , inspiré du mot persan bazar, le musicien d’origine iranienne Arash Sarkechik propose un voyage musical haut en couleurs. Ses chansons nomades mêlent sonorités persanes, influences du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, le tout porté par des grooves actuels et festifs. Après trois années de tournée en solo à travers la France, Arash s’entoure aujourd’hui de talentueux musiciens pour offrir un spectacle vibrant, poétique et plein d’énergie. Ce nouvel opus, véritable reflet de son parcours, puise dans les couleurs de son enfance et dans ses rencontres du Maroc au Cap-Vert, du Liban à la Guadeloupe. Un joyeux bazar où musique rime avec beauté, liberté et ivresse partagée. .

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 50 30 89 contact@bistrot-st-jean.fr

English : Concert Arash Sarkechik Bazaari

German : Concert Arash Sarkechik Bazaari

Italiano :

Espanol : Concert Arash Sarkechik Bazaari

L’événement Concert Arash Sarkechik Bazaari Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus