Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere ecolieu les mères poules Orgedeuil

Informations pratiques

Orgedeuil

Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere

ecolieu les mères poules 4 chemin de fontechevade Orgedeuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Arash Sarkechik, musicien franco-iranien + DJ local mixamere

.

ecolieu les mères poules 4 chemin de fontechevade Orgedeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arash Sarkechik, a Franco-Iranian musician and local DJ from Mixamere

L’événement Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere Orgedeuil a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord