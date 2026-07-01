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AGENDA · Orgedeuil

Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere ecolieu les mères poules Orgedeuil

vendredi 17 juillet 2026 · ecolieu les mères poules · Orgedeuil

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
ecolieu les mères poules
Adresse
4 chemin de fontechevade
Ville
16220 Orgedeuil
Département
Charente
Tarif

Orgedeuil

Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere

ecolieu les mères poules 4 chemin de fontechevade Orgedeuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Arash Sarkechik, musicien franco-iranien + DJ local mixamere
  .

ecolieu les mères poules 4 chemin de fontechevade Orgedeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06  tardoria@gmail.com

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English :

Arash Sarkechik, a Franco-Iranian musician and local DJ from Mixamere

L’événement Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere Orgedeuil a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord