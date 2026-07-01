Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere ecolieu les mères poules Orgedeuil
vendredi 17 juillet 2026 · ecolieu les mères poules · Orgedeuil
Informations pratiques
Orgedeuil
Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere
ecolieu les mères poules 4 chemin de fontechevade Orgedeuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Arash Sarkechik, musicien franco-iranien + DJ local mixamere
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ecolieu les mères poules 4 chemin de fontechevade Orgedeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com
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English :
Arash Sarkechik, a Franco-Iranian musician and local DJ from Mixamere
L’événement Concert Arash Sarkechik + DJ mixamere Orgedeuil a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord