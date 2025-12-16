Concert Arc en ciel la chanson qui bouge Centre culturel Remiremont

Concert Arc en ciel la chanson qui bouge

Centre culturel 18 rue de la Franche Pierre Remiremont Vosges

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche Samedi 2026-02-07 15:00:00

2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-22

ARC en CIEL- la chanson qui bouge de Saint Amé sera en concert prochainement au Centre Culturel Gilbert Zaug de Remiremont et le 22 février 2026 à la Rotonde de Thaon-les-Vosges.

Cet ensemble vocal, composé de 81 choristes répartis en quatre pupitres, interprète des chansons issues principalement de la variété française mais reprend également des tubes internationaux.

Le spectacle est composé de cinq tableaux colorés et dynamiques, créés, dirigés et mis en scène par Emmanuel PARIS, directeur artistique.

Ce groupe enjoué prépare ses concerts depuis un an avec sérieux, pour vous permettre de voyager et de passer un beau moment de détente et de bonheur musical avec toute la famille. Décors originaux, jeux de lumières, différentes tenues de scène, accessoires variés et quelques surprises sublimeront ce nouveau spectacle.

L’année dernière, ARC en CIEL- la chanson qui bouge s’est produite à guichet fermé lors de cinq représentations avec plus de 1600 spectateurs.

Cette année, la présidente Anne GOUSSET et le directeur artistique Emmanuel PARIS ont ajouté une date supplémentaire à la Rotonde de Thaon-les-Vosges pour offrir plus de places et permette au public de profiter de cette magnifique salle de spectacle.

La billetterie est ouverte exclusivement sur le site www.helloasso.com. Pour la recherche en ligne est arc en ciel la chanson qui bouge Saint Amé.

Il est vivement conseillé de réserver vos places auparavant. Les placements seront libres.Tout public

15 .

Centre culturel 18 rue de la Franche Pierre Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 16 03 39 38

