Concert Archange Gospel, 20h30 – Eglise des Batignolles, 75017 Eglise des Batignolles Paris

Un concert exceptionnel de Gospel pour illuminer ce début de Printemps !

Laissez-vous emporter par la magie du Gospel ! Un moment hors du temps, à ne pas manquer !

Chanteur et chef de chœur, Malik Young est originaire des États-Unis et se fait remarquer très jeune pour sa voix puissante et son charisme scénique. Formé dans l’univers du gospel, il puise son inspiration dans les racines profondes de cette musique empreinte de spiritualité et de partage.

Accompagné de ses choristes débordant d’énergie et du virtuose Hubert Samut au piano, Archange Gospel transmet la chaleur et la joie qui font l’essence même du chant Gospel.

Préventes d’ores et déjà disponibles pour notre concert. On vous y espère nombreux.

Concert Archange Gospel, Eglise des Batignolles, 75017 Paris. (Métro Rome).

Le samedi 04 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T20:30:00+02:00_2026-04-04T22:00:00+02:00

Eglise des Batignolles 44 Boulevard des Batignolles 75017 Paris

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