|Concert| Archimède en duo avec les classes orchestres de Gorron et Mayenne ZA des Besnardières Gorron
ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Pendant un concert unique et exceptionnel, le groupe Archimède partagera la scène avec les jeunes musiciens en classe orchestre.
Concert exceptionnel à Gorron 15 novembre 20h30
Venez applaudir les jeunes talents des collèges Francis Lallart de Gorron et Sévigné de Mayenne lors d’un concert unique autour du répertoire du groupe Archimède !
En première partie, les élèves des classes orchestre interpréteront, aux côtés du groupe, quelques-uns de leurs plus grands tubes.
En deuxième partie, place au Duo Archimède pour un show plein d’énergie et de bonne humeur !
Une soirée musicale à ne pas manquer !
Places limitées pour une date unique, pensez à réserver votre place sur HelloAsso. .
ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire
English :
During a unique and exceptional concert, the Archimède group will share the stage with the young musicians in the orchestra class.
German :
Während eines einzigartigen und außergewöhnlichen Konzerts wird die Gruppe Archimède die Bühne mit den jungen Musikern in der Orchesterklasse teilen.
Italiano :
Durante un concerto unico ed eccezionale, il gruppo Archimède condividerà il palco con i giovani musicisti della classe d’orchestra.
Espanol :
Durante un concierto único y excepcional, el grupo Archimède compartirá escenario con los jóvenes músicos de la clase de orquesta.
