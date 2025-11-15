|Concert| Archimède en duo avec les classes orchestres de Gorron et Mayenne ZA des Besnardières Gorron

|Concert| Archimède en duo avec les classes orchestres de Gorron et Mayenne

ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

Pendant un concert unique et exceptionnel, le groupe Archimède partagera la scène avec les jeunes musiciens en classe orchestre.

Concert exceptionnel à Gorron 15 novembre 20h30

Venez applaudir les jeunes talents des collèges Francis Lallart de Gorron et Sévigné de Mayenne lors d’un concert unique autour du répertoire du groupe Archimède !

En première partie, les élèves des classes orchestre interpréteront, aux côtés du groupe, quelques-uns de leurs plus grands tubes.

En deuxième partie, place au Duo Archimède pour un show plein d’énergie et de bonne humeur !

Une soirée musicale à ne pas manquer !

Places limitées pour une date unique, pensez à réserver votre place sur HelloAsso. .

ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire

English :

During a unique and exceptional concert, the Archimède group will share the stage with the young musicians in the orchestra class.

German :

Während eines einzigartigen und außergewöhnlichen Konzerts wird die Gruppe Archimède die Bühne mit den jungen Musikern in der Orchesterklasse teilen.

Italiano :

Durante un concerto unico ed eccezionale, il gruppo Archimède condividerà il palco con i giovani musicisti della classe d’orchestra.

Espanol :

Durante un concierto único y excepcional, el grupo Archimède compartirá escenario con los jóvenes músicos de la clase de orquesta.

