Concert Archimède & J.P Nataf Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Concert Archimède & J.P Nataf

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

J.P. Nataf, la voix emblématique des Innocents, et Archimède, duo pop pétillant, se réunissent en 2025 pour un spectacle inédit

Chacun jouera ses propres succès, mais ils uniront aussi leurs talents pour des séquences musicales exclusives.

Cette fusion scénique originale et spontanée offrira des moments uniques qui surprendront et raviront le public. Imaginez des titres mythiques comme « L’Autre Finistère » ou « Un monde parfait », revisités aux côtés des perles pop d’Archimède comme « Le Bonheur » ou « L’été revient des succès qui résonneront autrement grâce à la magie de leur complicité sur scène !

Bref, un mélange de nostalgie et d’énergie actuelle, pour redécouvrir une pop française moderne et de qualité.

Réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

