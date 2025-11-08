CONCERT ARCHIPOL Sète
CONCERT ARCHIPOL Sète samedi 8 novembre 2025.
CONCERT ARCHIPOL
67 boulevard Camille Blanc Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Découvrez ArchiPol, lauréat du Trophée Brassens 2025. Son univers mêle tendresse et mordant, entre chansons originales et reprises malicieuses. Un concert où poésie et fantaisie s’entrelacent, proposé par le Club Brassens.
Découvrez ArchiPol, lauréat du Trophée Brassens 2025. Son univers mêle tendresse et mordant, entre chansons originales et reprises malicieuses. Un concert où poésie et fantaisie s’entrelacent, proposé par le Club Brassens. .
67 boulevard Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26
English :
Discover ArchiPol, winner of the Trophée Brassens 2025. His universe mixes tenderness and bite, between original songs and mischievous covers. A concert where poetry and fantasy intertwine, presented by Club Brassens.
German :
Entdecken Sie ArchiPol, den Preisträger der Trophée Brassens 2025. Sein Universum vermischt Zärtlichkeit und Biss, zwischen originellen Chansons und schelmischen Coverversionen. Ein Konzert, bei dem Poesie und Phantasie miteinander verwoben sind, angeboten vom Club Brassens.
Italiano :
Vi presentiamo ArchiPol, vincitore del Trophée Brassens 2025. Il suo universo unisce tenerezza e spirito pungente, con canzoni originali e cover maliziose. Un concerto in cui poesia e fantasia si intrecciano, presentato dal Club Brassens.
Espanol :
Conozca a ArchiPol, ganador del Trophée Brassens 2025. Su universo combina ternura e ingenio mordaz, con canciones originales y versiones traviesas. Un concierto donde poesía y fantasía se entrelazan, presentado por el Club Brassens.
L’événement CONCERT ARCHIPOL Sète a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE