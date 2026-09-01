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AGENDA · La Chaise-Dieu

Concert « Ardade » Librairie « Dans la forêt » La Chaise-Dieu

samedi 19 septembre 2026 · Librairie "Dans la forêt" · La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Librairie "Dans la forêt"
Adresse
8, Place de la fontaine
Ville
43160 La Chaise-Dieu
Département
Haute-Loire
Tarif

La Chaise-Dieu

Concert « Ardade »

Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A 18h, découvrez Ardade, quatuor de chants occitan et français pour un concert de chants et percussions à la librairie samedi 19 septembre.
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Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28  librairiedanslaforet@ecomail.pro

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English :

At 6 p.m., come discover Ardade, an Occitan and French vocal quartet, for a concert featuring vocals and percussion at the bookstore on Saturday, September 19.

L’événement Concert « Ardade » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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