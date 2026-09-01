Concert « Ardade » Librairie « Dans la forêt » La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · Librairie "Dans la forêt" · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Concert « Ardade »
Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A 18h, découvrez Ardade, quatuor de chants occitan et français pour un concert de chants et percussions à la librairie samedi 19 septembre.
.
Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 librairiedanslaforet@ecomail.pro
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At 6 p.m., come discover Ardade, an Occitan and French vocal quartet, for a concert featuring vocals and percussion at the bookstore on Saturday, September 19.
L’événement Concert « Ardade » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Exposition Au fil du 20eme siècle Avenue de la gare La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître La Chaise-Dieu 19 septembre 2026