samedi 19 septembre 2026 · Librairie "Dans la forêt" · La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Concert « Ardade »

Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A 18h, découvrez Ardade, quatuor de chants occitan et français pour un concert de chants et percussions à la librairie samedi 19 septembre.

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Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 librairiedanslaforet@ecomail.pro

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English :

At 6 p.m., come discover Ardade, an Occitan and French vocal quartet, for a concert featuring vocals and percussion at the bookstore on Saturday, September 19.

L’événement Concert « Ardade » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay