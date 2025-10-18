Concert Arena Music Festival Chartres

Concert Arena Music Festival Chartres samedi 18 octobre 2025.

Concert Arena Music Festival

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 35 – 35 – 38 EUR

Début : Samedi 2025-10-18

Lorsque l’arène s’ouvre, le voyage commence ! Une soirée unique, une ambiance de folie et des sets explosifs…Prêts à enflammer l’ARENA MUSIC FESTIVAL ????

Notre mot d’ordre Lorsque l’arène s’ouvre, le voyage commence ! . Il y aura notamment DJ Bens, qui a fait la première partie de Beyoncé ou BigFlo et Oli. À écouter également Sound of Legend, qui était au programme de la dernière édition de Lucé en fête. Le rappeur Vegedream a également été ajouté à la programmation. 35 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

« When the arena opens, the journey begins! A unique evening, a crazy atmosphere and explosive sets?ready to set the ARENA MUSIC FESTIVAL on fire ????

German :

« Wenn sich die Arena öffnet, beginnt die Reise! » Ein einzigartiger Abend, eine verrückte Stimmung und explosive Sets bereit, das ARENA MUSIC FESTIVAL zu entfachen ????

Italiano :

« Quando l’arena apre, inizia il viaggio! Una serata unica, un’atmosfera folle e scenografie esplosive, pronte a infiammare l’ARENA MUSIC FESTIVAL ????

Espanol :

« Cuando se abre la arena, ¡empieza el viaje! Una velada única, un ambiente alocado y decorados explosivos… listos para incendiar el ARENA MUSIC FESTIVAL ????

