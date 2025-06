Concert Aria Soyans 27 juin 2025 19:00

Un voyage au travers du fado de la saudade des mornas, le mélange doux et âpre des rythmes balancés de l’Afrique, les danses autour des coladeiras du Cap Vert

A journey through the fado of the saudade of the mornas, the soft and harsh mix of the swaying rhythms of Africa, the dances around the coladeiras of Cape Verde..

Eine Reise durch den Fado der Saudade der Mornas, die sanfte und herbe Mischung der schaukelnden Rhythmen Afrikas, die Tänze um die Coladeiras der Kapverden

Un viaggio attraverso il fado della saudade delle mornas, il mix morbido e duro dei ritmi ondeggianti dell’Africa, le danze intorno alle coladeiras di Capo Verde..

Un viaje por el fado de la saudade de las mornas, la mezcla suave y áspera de los ritmos cimbreantes de África, los bailes en torno a las coladeiras de Cabo Verde..

