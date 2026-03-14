Concert Arias Baroques airs pour Farinelli

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Récital des plus beaux airs des castrats avec le contre-ténor Mathieu Salama accompagné Bruno Angé à la Viole de Gambe.

Les castrats, avec leur tessiture si particulière, ont marqué le XVII et le XVIII siècle par la pureté et la limpidité de leur timbre de voix.

Un voyage musical dans le temps, véritables symboles de la pureté et de l’esthétique musicale du bel canto, les castrats ont toujours exercé une fascination presque mystique sur leurs auditoires.

Peu d’artistes sont aujourd’hui capables de vous envoûter comme un Farinelli.

Mathieu Salama, ce sopraniste lyrique contre-ténor à la voix si singulière, aux inflexions parfois étranges, va rendre aux castrats un hommage exceptionnel durant ce concert.

Il fait revivre le répertoire d’arias, d’airs sacrés et d’airs d’opéra, composés pour les grands castrats par les plus grands maîtres de l’époque baroque (Haendel, Caccini, Caldara, Porpora, Bach, Purcell)

Les hommes ont souvent cherché dans les instruments des sonorités proches de la voix humaine.

L’alchimie de la voix de Mathieu Salama avec la proximité du son de la viole de Gambe de Bruno Angé est une expérience musicale unique.

A 18h, en l’église-abbatiale Saint-Pierre

Billetterie sur place 15 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 03 85 72

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English :

Recital of the most beautiful arias by the castrati with countertenor Mathieu Salama accompanied by Bruno Angé on Viola de Gambe.

L’événement Concert Arias Baroques airs pour Farinelli Nant a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)