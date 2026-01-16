Concert Arima soul Tardets-Sorholus

Concert Arima soul

Début : 2026-01-24

Dans le cadre de la Korrika, le bar associatif Prefosta a invité le groupe Anima soul à Tardets.

La soul est toujours présente, et il est temps de la revisiter à la sauce soul des années 60 et 2000. Le groupe, composé du DJ et chanteur Mikel Makalak et de Lidia Insaustik, propose un répertoire principalement composé de morceaux chantés en basque, mais comprend également des reprises d’artistes tels que Marie Queenie Lyon, Gil Scott-Heron, Etta James. Alliant le talent exceptionnel de la jeune Lidia à l’expérience musicale de Mikel Makalak, Arima Soul a sorti un EP, des singles et un album studio, Arima Soul 1 (2022), avec les cinq premières voix du groupe. Début 2025, Arima Soul sortira son deuxième album studio, intitulé Gaua (2025). À ce jour, ils ont donné plus de 60 concerts au Pays Basque et dans plusieurs villes d’Espagne. N’hésitez pas à réserver votre soirée en Soule. .

Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques

