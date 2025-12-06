Concert Arkoeur d’Eden Pop Rock et Sea Shanties Irlandais Châteauneuf
Concert Arkoeur d’Eden Pop Rock et Sea Shanties Irlandais Châteauneuf vendredi 16 janvier 2026.
Concert Arkoeur d’Eden Pop Rock et Sea Shanties Irlandais
Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Le groupe Arkoeur d’Eden vous invite à un voyage musical au cœur des traditions maritimes !
Plongez dans l’univers puissant et envoûtant des sea shanties irlandais, vikings et bretons, interprétés en guitare et voix. Un moment chaleureux, authentique et rempli d’énergie, à partager en famille ou entre amis, suivi d’un concert plus Pop Rock. .
Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
