Concert Arkoeur d’Eden Pop Rock et Sea Shanties Irlandais Châteauneuf

Concert Arkoeur d’Eden Pop Rock et Sea Shanties Irlandais

Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire

Début : 2026-01-16 19:00:00

Le groupe Arkoeur d’Eden vous invite à un voyage musical au cœur des traditions maritimes !

Plongez dans l’univers puissant et envoûtant des sea shanties irlandais, vikings et bretons, interprétés en guitare et voix. Un moment chaleureux, authentique et rempli d’énergie, à partager en famille ou entre amis, suivi d’un concert plus Pop Rock. .

Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

