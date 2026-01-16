Concert Arma Jackson La Cartonnerie Reims
Concert Arma Jackson La Cartonnerie Reims samedi 18 avril 2026.
Concert Arma Jackson
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Roi de la Baby Soul
Depuis ses débuts Arma Jackson mélange, expérimente pour construire la musique qu’il aime écouter hybride, personnelle en mouvement. Funk, Neo Soul, R&B et Rap, il fusionne le tout pour proposer ce qu’il nomme Baby Soul . Un univers coloré, des mélodies cousues comme une sorte de voile derrière lequel il cache ses maux. En 2026, Arma Jackson sort son troisième album et lance une nouvelle tournée française avec un passage le 18 avril à La Cartonnerie ! .
English : Concert Arma Jackson
