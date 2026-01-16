Concert Arma Jackson La Cartonnerie Reims

Concert Arma Jackson

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Tout public

Roi de la Baby Soul

Depuis ses débuts Arma Jackson mélange, expérimente pour construire la musique qu’il aime écouter hybride, personnelle en mouvement. Funk, Neo Soul, R&B et Rap, il fusionne le tout pour proposer ce qu’il nomme Baby Soul . Un univers coloré, des mélodies cousues comme une sorte de voile derrière lequel il cache ses maux. En 2026, Arma Jackson sort son troisième album et lance une nouvelle tournée française avec un passage le 18 avril à La Cartonnerie ! .

