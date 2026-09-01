Informations pratiques

Saint-Domet

Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pour son dernier concert de la saison, le Comité des Fêtes de Saint-Domet a le plaisir d’accueillir Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer le vendredi 25 Septembre à 18h en la Chapelle de la Croix-au-Bost.

Au programme » Deux GUITARES, deux VOIX et un VIOLONCELLE » pour des chansons Françaises et du Monde.

Entrée dans la limite des places disponibles

Réservation 06 34 29 02 79 / 06 13 84 26 99

Participation libre au chapeau .

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99

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English : Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer

L’événement Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer Saint-Domet a été mis à jour le 2026-09-10 par Marche et Combraille en Aquitaine