Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer Saint-Domet
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Domet
Informations pratiques
Saint-Domet
Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer
Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Pour son dernier concert de la saison, le Comité des Fêtes de Saint-Domet a le plaisir d’accueillir Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer le vendredi 25 Septembre à 18h en la Chapelle de la Croix-au-Bost.
Au programme » Deux GUITARES, deux VOIX et un VIOLONCELLE » pour des chansons Françaises et du Monde.
Entrée dans la limite des places disponibles
Réservation 06 34 29 02 79 / 06 13 84 26 99
Participation libre au chapeau .
Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99
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English : Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer
L’événement Concert : Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer Saint-Domet a été mis à jour le 2026-09-10 par Marche et Combraille en Aquitaine