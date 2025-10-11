Concert Armande Ferry Wilczek Theneuille

Concert Armande Ferry Wilczek Theneuille samedi 11 octobre 2025.

Concert Armande Ferry Wilczek

Château de la Croix Theneuille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le château de la Croix accueille Armande Ferry Wilczek en concert à l’occasion de la sortie de son deuxième album de chansons « Sur les pavés de mon enfance », le samedi 11 octobre à partir de 20h.

.

Château de la Croix Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 40 43 57 chateaudelacroix03@gmail.com

English :

Château de la Croix welcomes Armande Ferry Wilczek in concert to mark the release of her second album of songs: « Sur les pavés de mon enfance », on Saturday October 11th from 8pm.

German :

Das Château de la Croix empfängt Armande Ferry Wilczek zu einem Konzert anlässlich der Veröffentlichung ihres zweiten Chanson-Albums: « Sur les pavés de mon enfance » (Auf den Pflastersteinen meiner Kindheit) am Samstag, den 11. Oktober, ab 20 Uhr.

Italiano :

Lo Château de la Croix accoglie Armande Ferry Wilczek in concerto in occasione dell’uscita del suo secondo album di canzoni: « Sur les pavés de mon enfance », sabato 11 ottobre a partire dalle ore 20.00.

Espanol :

El Château de la Croix recibe a Armande Ferry Wilczek en concierto con motivo del lanzamiento de su segundo álbum de canciones: « Sur les pavés de mon enfance », el sábado 11 de octubre a partir de las 20:00 horas.

L’événement Concert Armande Ferry Wilczek Theneuille a été mis à jour le 2025-09-23 par Montluçon Tourisme