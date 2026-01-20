Concert Arme Blindée de Cavalerie Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Concert Arme Blindée de Cavalerie

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Concert de l’arme blindée de cavalerie à l’Espace Montrichard, vendredi 13 février à 20h30.

Entrée libre concert caritatifTout public

.

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Armored Cavalry at Espace Montrichard, Friday February 13 at 8:30pm.

Free admission ? charity concert

L’événement Concert Arme Blindée de Cavalerie Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-20 par OT PONT A MOUSSON