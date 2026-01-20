Concert Arme Blindée de Cavalerie Espace Montrichard Pont-à-Mousson
Concert Arme Blindée de Cavalerie Espace Montrichard Pont-à-Mousson vendredi 13 février 2026.
Concert Arme Blindée de Cavalerie
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Concert de l’arme blindée de cavalerie à l’Espace Montrichard, vendredi 13 février à 20h30.
Entrée libre concert caritatifTout public
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr
English :
Concert by the Armored Cavalry at Espace Montrichard, Friday February 13 at 8:30pm.
Free admission ? charity concert
