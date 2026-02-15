Concert Armonia Rue du Temple Pujols

Concert Armonia

Le 28 février 2026 à 19h30

La Gargouille de Pujols-sur-Dordogne vous propose un repas-concert avec Armonia

C’est après plusieurs années à travailler au sein de groupes divers principalement de jazz et après avoir créé plusieurs formations qu’ Armonia revient aujourd’hui avec une formule en solo au chant et à la clarinette. Toujours surprenante, elle n’hésite pas à élargir sa palette de style musical, allant du jazz manouche au swing des années 40 en passant par des reprises de Led Zeppelin à Lady Gaga. Un mélange de chansons cultes que l’on aime écouter et des mélodies que l’on redécouvre sur des rythmes latino jazz. Ce large choix de répertoire saura ravir toutes les générations, alternant des musiques rythmées et envoûtantes !

Réservation au 06 83 45 52 64

Repas + concert = 23 euros .

Rue du Temple L’Antre-Gargouille Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 45 52 64 antre.gargouille@gmail.com

