Concert Arnaud Dolmen & Leonardo Montana | LéNo Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Arnaud Dolmen & Leonardo Montana | LéNo

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Le duo parvient à constituer un mélange audacieux et rythmé, une sorte de kaléidoscope musical foisonnant, où les inspirations des deux musiciens s’enchevêtrent avec maestria et vous plongent dans un ailleurs onirique.

D’un côté, Leonardo Montana, pianiste et compositeur, dont le toucher sur les noires et ivoire rappelle tout autant ses origines sud-américaines qu’un réel ancrage dans le jazz.

De l’autre, Arnaud Dolmen, batteur et compositeur, sideman recherché par tant et leader salué par tous, pour son drumming jazz où résonnent les rythmiques du tambour ka. .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The duo manages to create a bold and rhythmic mix, a sort of rich musical kaleidoscope, where the inspirations of the two musicians intertwine masterfully and immerse you in a dreamlike world.

