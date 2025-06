Concert Arpèges en Gascogne – TILLAC Tillac 22 juin 2025 17:00

Gers

Concert Arpèges en Gascogne TILLAC En l’église Tillac Gers

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : 2025-06-22 17:00:00 - 18:30:00

Début : 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22 18:30:00

Date(s) :

2025-06-22

Arpèges en Gascogne accueille L’Ensemble Maddalena pour un programme inédit Furiosa , un concert consacré aux grandes figures féminines de l’Antiquité, entre rage, dignité et mélancolie.

Un voyage musical entre théâtre, histoire et virtuosité

Vivaldi, Haendel, Fasch, Galuppi — un florilège de compositeurs baroques réunis autour de figures féminines puissantes, tantôt victorieuses, tantôt brisées.

Judith, héroïne biblique, triomphante dans l’extrait de Juditha Triumphans de Vivaldi. Lucrèce, figure tragique, dont Haendel livre un portrait musical d’une intensité rare.

Et, pour parfaire cette traversée, des pages instrumentales aux couleurs italiennes flamboyantes.

Une mise en scène sobre et immersive Ce spectacle propose une rencontre unique entre musique et littérature, explorant les extrêmes des sentiments humains. Entre mélancolie douce et rage contenue, l’interprétation musicale souligne les contrastes des destins féminins. La cantate italienne HWV 171 (Tu fedel ? Tu costante ?… ah non e vero) de Haendel illustre la douleur amoureuse, tandis que Lucrèce, meurtrie et humiliée, présente la mort comme seule échappatoire.

Une exploration de la condition féminine à travers les siècles Victime ou vengeresse, la femme est au cœur de ce programme. Ce concert met en lumière l’intemporalité des sentiments humains à travers des œuvres musicales et littéraires d’époques révolues, rendant hommage à ces figures puissantes qui résonnent encore aujourd’hui.

Venez vivre une expérience unique où les notes et les mots se rejoignent pour redonner vie à ces destins extraordinaires.

TILLAC En l’église

Tillac 32170 Gers Occitanie +33 6 22 71 53 61 arpegesengascogne@gmail.com

English :

Arpèges en Gascogne welcomes the Ensemble Maddalena for a new program: « Furiosa », a concert devoted to the great female figures of Antiquity, between rage, dignity and melancholy.

? A musical journey through theater, history and virtuosity

Vivaldi, Handel, Fasch, Galuppi? an anthology of Baroque composers gathered around powerful female figures, sometimes victorious, sometimes shattered.

Judith, the biblical heroine, triumphant in the excerpt from Vivaldi?s Juditha Triumphans. Lucretia, the tragic figure of whom Handel delivers a musical portrait of rare intensity.

And, to complete this journey, instrumental pages in flamboyant Italian colors.

A sober, immersive staging This show offers a unique encounter between music and literature, exploring the extremes of human feeling. Between gentle melancholy and restrained rage, the musical interpretation underscores the contrasts in women?s destinies. Handel’s Italian cantata HWV 171 (Tu fedel ? Tu costante ?? ah non e vero) illustrates the pain of love, while Lucretia, bruised and humiliated, presents death as the only way out.

An exploration of the female condition through the centuries Whether victim or avenger, women are at the heart of this program. This concert highlights the timelessness of human feelings through musical and literary works from bygone eras, paying tribute to these powerful figures who still resonate today.

Come and enjoy a unique experience where notes and words come together to bring these extraordinary destinies to life.

German :

Arpèges en Gascogne begrüßt das Ensemble Maddalena mit einem neuen Programm: « Furiosa », ein Konzert, das den großen Frauenfiguren der Antike gewidmet ist, zwischen Wut, Würde und Melancholie.

? Eine musikalische Reise zwischen Theater, Geschichte und Virtuosität

Vivaldi, Händel, Fasch, Galuppi ? ein Sammelsurium von Barockkomponisten, die sich um mächtige Frauenfiguren versammeln, die mal siegreich, mal gebrochen sind.

Judith, die biblische Heldin, triumphiert in Vivaldis Auszug aus Juditha Triumphans. Lucretia, eine tragische Figur, die von Händel in einem musikalischen Porträt von seltener Intensität dargestellt wird.

Und, um diese Reise zu vervollständigen, Instrumentalseiten mit flammenden italienischen Farben.

Eine nüchterne und eindringliche Inszenierung Diese Aufführung bietet eine einzigartige Begegnung zwischen Musik und Literatur, die die Extreme der menschlichen Gefühle erkundet. Zwischen sanfter Melancholie und verhaltener Wut unterstreicht die musikalische Interpretation die Kontraste der Frauenschicksale. Händels italienische Kantate HWV 171 (Tu fedel ? Tu costante ??? ah non e vero) veranschaulicht den Schmerz der Liebe, während die geschundene und gedemütigte Lucrezia den Tod als einzigen Ausweg sieht.

Eine Erkundung der Stellung der Frau im Laufe der Jahrhunderte Als Opfer oder Rächerin steht die Frau im Mittelpunkt dieses Programms. Das Konzert beleuchtet die Zeitlosigkeit menschlicher Gefühle anhand musikalischer und literarischer Werke aus längst vergangenen Epochen und würdigt diese mächtigen Figuren, die auch heute noch nachhallen.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, bei der Noten und Worte zusammenkommen, um diese außergewöhnlichen Schicksale wieder zum Leben zu erwecken.

Italiano :

Arpèges en Gascogne accoglie l’Ensemble Maddalena per un nuovo programma: « Furiosa », un concerto dedicato alle grandi figure femminili dell’antichità, tra rabbia, dignità e malinconia.

? Un viaggio musicale tra teatro, storia e virtuosismo

Vivaldi, Handel, Fasch, Galuppi: un’antologia di compositori barocchi riuniti attorno a potenti figure femminili, a volte vittoriose, a volte distrutte.

Giuditta, l’eroina biblica, trionfa nell’estratto da Juditha Triumphans di Vivaldi. Lucrezia, la figura tragica di cui Handel offre un ritratto musicale di rara intensità.

E, per completare questo percorso, pagine strumentali dai colori italiani sgargianti.

Una produzione sobria e coinvolgente Questo spettacolo offre un incontro unico tra musica e letteratura, esplorando gli estremi del sentimento umano. Tra una dolce malinconia e una rabbia trattenuta, l’interpretazione musicale sottolinea i contrasti dei destini delle donne. La cantata italiana HWV 171 di Handel (Tu fedel? Tu costante? ah non e vero) illustra il dolore dell’amore, mentre Lucrezia, ferita e umiliata, presenta la morte come unica via d’uscita.

Un’esplorazione della condizione femminile attraverso i secoli Vittima o vendicatrice, la donna è al centro di questo programma. Questo concerto evidenzia l’atemporalità dei sentimenti umani attraverso opere musicali e letterarie di epoche passate, rendendo omaggio a queste figure potenti che risuonano ancora oggi.

Venite a vivere un’esperienza unica in cui note e parole si uniscono per riportare in vita questi destini straordinari.

Espanol :

Arpèges en Gascogne acoge al Ensemble Maddalena para un nuevo programa: « Furiosa », un concierto dedicado a las grandes figuras femeninas de la Antigüedad, entre rabia, dignidad y melancolía.

? Un viaje musical a través del teatro, la historia y el virtuosismo

Vivaldi, Haendel, Fasch, Galuppi… una antología de compositores barrocos reunidos en torno a poderosas figuras femeninas, a veces victoriosas, a veces destrozadas.

Judith, la heroína bíblica, triunfante en el fragmento de Juditha Triumphans de Vivaldi. Lucrecia, la trágica figura de la que Haendel ofrece un retrato musical de rara intensidad.

Y, para completar este viaje, páginas instrumentales de flamantes colores italianos.

Una producción sobria y envolvente Este espectáculo ofrece un encuentro único entre música y literatura, explorando los extremos del sentimiento humano. Entre la suave melancolía y la rabia contenida, la interpretación musical subraya los contrastes en el destino de las mujeres. La cantata italiana de Haendel HWV 171 (Tu fedel ? Tu costante ?? ah non e vero) ilustra el dolor del amor, mientras Lucrecia, magullada y humillada, presenta la muerte como única salida.

Una exploración de la condición femenina a través de los siglos Víctima o vengadora, la mujer está en el centro de este programa. Este concierto pone de relieve la intemporalidad de los sentimientos humanos a través de obras musicales y literarias de épocas pasadas, rindiendo homenaje a estas poderosas figuras que aún resuenan hoy en día.

Venga y disfrute de una experiencia única en la que las notas y las palabras se unen para revivir estos extraordinarios destinos.

