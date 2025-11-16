Concert Arraya Place St Pierre Orthez
Concert Arraya Place St Pierre Orthez dimanche 16 novembre 2025.
Concert Arraya
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Troupe polyphonique qui invite au voyage tant musical que sur un plan émotionnel, et un partage de ce sentiment unique d’être ici et ailleurs à la fois. .
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lionscluborthez64@gmail.com
