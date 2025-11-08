Concert Ars Nova Flori’neige

Eglise Ste Catherine Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Ars Nova est un chœur mixte dirigé par Renata Côte-Szopny et accompagné par Stéphane Ganard, professeur au conservatoire de Pontarlier.

Ars Nova interprètera divers chants allant du gospel aux airs classiques comme l’Ave Maria de Charles Gounod.

L’ensemble du répertoire est dédié aux mélodies de Noël d’où le titre Flori’Neige

Un programme de qualité auquel s’ajoutera la prestation des jeunes élevés du conservatoire. .

Eglise Ste Catherine Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert Ars Nova Flori’neige

German : Concert Ars Nova Flori’neige

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Ars Nova Flori’neige Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS