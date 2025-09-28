Concert ART BIG BAND Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer
Concert ART BIG BAND Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer dimanche 28 septembre 2025.
Concert ART BIG BAND
Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados
Le ART BIG BAND dirigé par François Jaeger se produira au grand complet, accompagné de Camille Cosyns et Marc Scognamiglio. Ensemble, ils interpréteront de grands standards tels que New York New York, Cheek to Cheek, Time after Time, Just Friends…
Un rendez-vous musical exceptionnel, gratuit et ouvert à tous.
À l’issue de ce concert, le Salon des Gouverneurs fermera provisoirement ses portes pour travaux. .
Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
English : Concert ART BIG BAND
The ART BIG BAND led by François Jaeger will perform in full, accompanied by Camille Cosyns and Marc Scognamiglio. Together, they’ll perform great standards such as New York New York, Cheek to Cheek, Time after Time, Just Friends…
An exceptional musical event, free of charge!
German :
Die ART BIG BAND unter der Leitung von François Jaeger wird in voller Besetzung auftreten, begleitet von Camille Cosyns und Marc Scognamiglio. Gemeinsam werden sie große Standards wie New York New York, Cheek to Cheek, Time after Time, Just Friends… interpretieren.
Ein außergewöhnliches und kostenloses musikalisches Treffen!
Italiano :
La ART BIG BAND guidata da François Jaeger si esibirà al completo, accompagnata da Camille Cosyns e Marc Scognamiglio. Insieme, eseguiranno grandi standard come New York New York, Cheek to Cheek, Time after Time, Just Friends…
Un eccezionale evento musicale gratuito!
Espanol :
La ART BIG BAND dirigida por François Jaeger actuará al completo, acompañada por Camille Cosyns y Marc Scognamiglio. Juntos, interpretarán grandes estándares como New York New York, Cheek to Cheek, Time after Time, Just Friends…
Un acontecimiento musical excepcional y gratuito
